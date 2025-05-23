Календарь на 23 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Существует также довольно странное суеверие, касающееся найденных монет: лежащая орлом вверх монета сулит удачу. Поэтому, если вы нашли монету решкой вверх, ее надо перевернуть и дать возможность найти другому человеку. День счастливого пенни также является поводом для проведения веселых конкурсов: некоторые энтузиасты соревнуются в том, кто найдет больше монет на улице. При этом, что важно, победителю такого соревнования достаются монеты, найденные другими участниками конкурса. День счастливого пенни призван напомнить людям, что веселье можно извлечь из любой мелочи — даже из монет с низким номиналом.