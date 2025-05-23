Всемирный день черепахи и День ирисок: какие праздники отмечают в России и мире 23 мая

Всемирный день черепахи появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Целью праздника является привлечение внимания к проблеме сокращения популяции этих животных из-за деятельности человека. В эту дату проводятся акции, в ходе которых люди разными способами помогают черепахам. Также в этот праздник проводятся маскарады в костюмах черепах и театрализованные представления, а также рассылаются открытки в честь этого дня.