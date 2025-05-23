Всемирный день черепахи и День ирисок: какие праздники отмечают в России и мире 23 мая

23 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день черепахи, День ирисок и День кладоискателя.
Всемирный день черепахи.
Всемирный день черепахи появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Целью праздника является привлечение внимания к проблеме сокращения популяции этих животных из-за деятельности человека. В эту дату проводятся акции, в ходе которых люди разными способами помогают черепахам. Также в этот праздник проводятся маскарады в костюмах черепах и театрализованные представления, а также рассылаются открытки в честь этого дня.
День ирисок.
День ирисок празднуют не только кондитеры и кулинары, но и обычные люди, особенно сладкоежки. Эта дата напоминает о вековых традициях приготовления ирисок и их значении в культуре многих народов. Отпраздновать этот день можно, приготовив эти конфеты самостоятельно или купив в магазине.
День кладоискателя.
День кладоискателя связан с другим праздником — 23 мая в народном календаре чтут святого Симона Зилота, который на Руси считался покровителем кладоискателей. Поэтому люди в эту дату ходили в леса и искали сокровища. Сейчас этот праздник отмечают некоторые археологи, которые ищут в земле ценные вещи из прошлых эпох.