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Народный календарь. Почему нельзя плакать на Лукерью Комарницу, 26 мая

Православные 26 мая чтут память раннехристианской мученицы Гликерии Ираклийской. О ней сохранилось мало сведений, однако известно, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать святую начали только в XVI веке, когда было обретено ее нетленное тело, и возле него стали происходить чудесные исцеления.

Православные 26 мая чтут память раннехристианской мученицы Гликерии Ираклийской. О ней сохранилось мало сведений, однако известно, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать святую начали только в XVI веке, когда было обретено ее нетленное тело, и возле него стали происходить чудесные исцеления.

В народе же эту дату прозвали Лукерья Комарница. Считается, что именно в этот день просыпаются комары. В деревнях говорили, что если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов, а если много мошек — готовь по грибы лукошек.

Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужчины с утра до вечера проводили работы в полях, куда женщины им обычно приносили обеды в лукошках. В этот день стоит воздерживаться от получения денег в долг или оформления кредитов, а также от больших покупок. Стоит проявлять бережливость и экономию. При выходе на улицу 26 мая нельзя смотреть на солнце, иначе могут проникнуть темные силы и вызвать духовную слепоту.

Плакать в этот день тоже нельзя. Считается, что слезы, пролитые на Лукерью, могут принести большие проблемы. Также в эту дату нельзя оставлять волосы на расческе, иначе ссор в семье не избежать.

Приметы погоды:

Если ласточки мельтешат, то погода будет теплой.

Птицы поют до утренней зари — скоро пойдет дождь.

Если дует сильный ветер — грядут заморозки.

Появились крупные комары — урожай будет хорошим.

Именины отмечают: Гликерия, Ирина, Арина, Александр, Гавриил, Георгий, Иван, Егор, Ефим, Василий, Сергей.