Народный календарь. Почему нельзя плакать на Лукерью Комарницу, 26 мая

Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужчины с утра до вечера проводили работы в полях, куда женщины им обычно приносили обеды в лукошках. В этот день стоит воздерживаться от получения денег в долг или оформления кредитов, а также от больших покупок. Стоит проявлять бережливость и экономию. При выходе на улицу 26 мая нельзя смотреть на солнце, иначе могут проникнуть темные силы и вызвать духовную слепоту.