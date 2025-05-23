Сняли в масках: Ефремов в роли Соловья-разбойника, Пласидо Доминго — клоуна

В прокат выходят фэнтези «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым, детективная история приключений Ганзель и Гретель, которые берутся за выполнение миссии «Спящая красавица», а также фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов» о семье коменданта Освенцима, отмеченная в разные годы в Каннах и на «Оскаре». Событием станет выход лучшей документальной картины Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», которая ждала проката почти век. Подарком для поклонников оперы — фильм Франко Дзеффирелли «Паяцы» с Пласидо Доминго в главной роли. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Соловей против Муромца», 6+
Режиссер — Карен Оганесян. В ролях: Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин, Антон Васильев, Юрий Нифонтов, Елена Валюшкина, Александра Тихонова.
Фантастическая история о легендарных Илье Муромце и Соловье-разбойнике в броне гигантских роботов. Это оригинальная сказка с известными персонажами, чья история в прошлом не закончилась, поэтому они вновь появятся в современном мире в неожиданных обстоятельствах.
Давным-давно Соловью-разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. Теперь он хочет воскресить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. В наши дни профессору Киселеву удается найти Муромца во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником, и вернуть его в наш мир.
«Ганзель и Гретель: миссия “Спящая красавица”, 6+
Режиссер — Владимир Николаев. Роли озвучивали Полина Авдеенко, Александр Васильев, Виктория Войнич-Слуцкая, Ольга Иванова, Артем Крылов.
В основе сценария лежит сюжет классической сказки «Спящая красавица». Авторы фильма переработали традиционную историю, придав ей детективный колорит, и щедро дополнили многочисленными отсылками к сюжетам и персонажам популярных европейских, арабских и русских сказок, мифов и литературных произведений. В мультфильме упоминаются Карабас-Барабас, Али-Баба, Кот в сапогах, Красная Шапочка.
Когда королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел магической безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али-Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного полюса. На пути их ждет множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия выполнима.
«Зона интересов», 18+
Режиссер — Джонатан Глейзер. В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Йохан Картхаус, Луис Ной Уити, Неле Аренсмайер, Лилли Фальк.
Титулованная картина Джонатана Глейзера. На Каннском кинофестивале в 2023 году она завоевала Гран-при и приз ФИПРЕССИ (международной организации, которая объединяет кинокритиков и киноведов). Кроме того, два «Оскара» в 2024-м: за «Лучший звук» и в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Над «Зоной интересов» Глейзер работал 10 лет. Литературной основой сценария послужил одноименный роман английского писателя Мартина Эмиса.
Фильм рассказывает о том, как благополучие соседствует с пытками и насилием. За высоким забором концлагеря Освенцим с вышками и автоматчиками находится дом его коменданта Хёсса. Пока глава семейства Рудольф ходит на работу, его супруга Хедвиг возделывает роскошный сад и воспитывает пятерых дочерей. Но как за фасадом идиллического семейного пристанища скрываются взаимные обиды и разногласия, так и за фоном неспешного повествования скрывается пронзительная драма о привычке к злу.
«Человек с киноаппаратом», 12+
Режиссер — Дзига Вертов. В ролях: Михаил Кауфман, Елизавета Свилова.
Восстановленный шедевр Дзиги Вертова впервые в наши дни выходит на большой экран. Спустя почти век зрители смогут увидеть легендарную картину, снятую в 1929 году, которую считают одной из самых влиятельных в истории мирового кино. Британский индустриальный журнал признал «Человека с киноаппаратом» лучшим документальным фильмом всех времен. Работа выходит в сопровождении оригинальной звуковой дорожки, утвержденной самим Дзигой Вертовым.
Человек с киноаппаратом бродит по улицам Москвы, Киева и Одессы, изобретательно запечатлевая один день из жизни советского города 1920-х годов. Камера бесстрашно врывается в повседневность прошлого: заглядывает на заводы, в трамваи, в роддома и зоны отдыха, собирая яркие, живые моменты городского быта. Неожиданно захватывающее кинонаблюдение, которое и сегодня смотрится свежо и удивительно современно.
Дзеффирелли «Паяцы», 16+
Режиссер — Франко Дзеффирелли. В ролях: Тереза Стратас, Пласидо Доминго, Хуан Понс, Флориндо Андреолли, Альберто Ринальди, Иван Дель Манто, Альфредо Пистон.
Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы» — один из шедевров мировой сцены. Режиссер Франко Дзеффирелли прославился не только своими уникальными фильмами, но и грандиозными спектаклями в главных театрах Европы и США. «Паяцы» он поставил в 1982 году в миланском «Ла Скала». А в 1985-м решил снять спектакль на кинопленку. Для фильма декорации построили в кинопавильоне, и все исполнители, а также оркестр и хор театра, приняли участие в съемках. Дзеффирелли сохранил для потомков на экране великих певцов — Пласидо Доминго, Терезу Стратас и Хуана Понса, исполнивших главные партии.
Действие оперы происходит на юге Италии в Калабрии в 1860-х. Но постановка Дзеффирелли перенесена в период между Первой и Второй мировыми войнами. Хозяин труппы странствующих комедиантов Канио предупреждает свою жену Недду, что, если уличит её в неверности, заставит ее горько об этом пожалеть. Недда отвергает ухаживания актера Тонио, и тот решает ей отомстить. Ему удается подслушать, что Недда и ее любовник Сильвио собираются сбежать вместе. Тонио делает так, что ревнивый супруг узнает о планах Недды. В приступе ревности во время представления Канио убивает ее и Сильвио.