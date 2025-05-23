Сняли в масках: Ефремов в роли Соловья-разбойника, Пласидо Доминго — клоуна

Действие оперы происходит на юге Италии в Калабрии в 1860-х. Но постановка Дзеффирелли перенесена в период между Первой и Второй мировыми войнами. Хозяин труппы странствующих комедиантов Канио предупреждает свою жену Недду, что, если уличит её в неверности, заставит ее горько об этом пожалеть. Недда отвергает ухаживания актера Тонио, и тот решает ей отомстить. Ему удается подслушать, что Недда и ее любовник Сильвио собираются сбежать вместе. Тонио делает так, что ревнивый супруг узнает о планах Недды. В приступе ревности во время представления Канио убивает ее и Сильвио.