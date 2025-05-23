В США рассказали о страшном диагнозе у каждого пятого ребенка

В США рассказали о страшном диагнозе, распространенном среди детей. Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, около 20% американских детей имеют проблемы с избыточным весом.
«Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас — более 20%», — пояснил Трамп.
Президент отметил, что в настоящее время 40% американских детей страдают как минимум одним хроническим заболеванием. Особое внимание он уделил росту случаев аутизма: если раньше этот диагноз ставили лишь одному ребенку из 10 тысяч, то сейчас — каждому 31-му.
Ранее американский глава категорично высказался в адрес препарата для лечения диабета «Оземпик». Так, Трамп заявил, что препарат, который используют не по предназначению, не работает. В последнее время «Оземпик» активно используют для похудения.