Защитником «Крыльев» Г. Бейлом интересуются другие российские команды

Представители 29-летнего голландца сообщили, что пока конкретики в этом направлении нет.
Гленн Бейл выступает за «зелено-бело-синих» с августа 2021 года. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше РПЛ сыграл в 21 матче, забил гол, отдал результативную передачу. Плюс три кубковые встречи.
До этого был в голландских «Эммене» и «Дордрехте», молодежке «Гронингена». А в недавней игре со столичным «Спартаком» получил красную карточку на 10-й минуте. Пропустит последнюю с «Факелом» в Воронеже (12+).
«Сейчас не можем ничего комментировать. К Гленну есть интерес от российских клубов, но никакой конкретики», — объяснили представители легионера волжан изданию «Евро-Футбол».
Недавно писали, что «Крылья Советов» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение по долгу почти в миллиард рублей.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!