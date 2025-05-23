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Защитником «Крыльев» Г. Бейлом интересуются другие российские команды

Представители 29-летнего голландца сообщили, что пока конкретики в этом направлении нет.

Представители 29-летнего голландца сообщили, что пока конкретики в этом направлении нет.

Гленн Бейл выступает за «зелено-бело-синих» с августа 2021 года. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. В этом розыгрыше РПЛ сыграл в 21 матче, забил гол, отдал результативную передачу. Плюс три кубковые встречи.

До этого был в голландских «Эммене» и «Дордрехте», молодежке «Гронингена». А в недавней игре со столичным «Спартаком» получил красную карточку на 10-й минуте. Пропустит последнюю с «Факелом» в Воронеже (12+).

«Сейчас не можем ничего комментировать. К Гленну есть интерес от российских клубов, но никакой конкретики», — объяснили представители легионера волжан изданию «Евро-Футбол».

Недавно писали, что «Крылья Советов» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение по долгу почти в миллиард рублей.

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