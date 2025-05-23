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В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций

Депутаты ЛДПР внесут проект об ограничении деятельности коллекторов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об установлении запрета микрофинансовым и коллекторским организациям взыскивать задолженности в порядке приказного производства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменение предлагается внести в статью 122 Гражданского процессуального кодекса РФ.

«Законопроектом вносится изменение, согласно которому судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, за исключением случаев, когда истцом выступает микрофинансовая организация и (или) профессиональная коллекторская организация», — сказано в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, предусмотрена возможность ускоренного судебного производства посредством получения судебного приказа, который также является и исполнительным документом.

В тексте законопроекта отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются «добросовестностью в своем поведении», что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах.

«Основная особенность заключается в том, что рассмотрение дела осуществляется без вызова сторон. Соответственно, ответчик узнает о наличии исполнительного документа в отношении него уже на стадии исполнительного производства, то есть принудительного взыскания», — сказано в документе.

Как рассказал Нилов РИА Новости, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторской деятельности в России. По его словам, законопроект направлен на поэтапное ограничение этой деятельности.

«Речь идет о том, чтобы запретить взыскивать коллекторам просроченную задолженность в рамках судебного приказа. Это решение суда, которое появляется в упрощенном порядке. Когда коллекторов привлекают для убивания долгов, это серьезно повышает градус социальной напряженности. Поэтому для таких ситуаций предлагаем коллекторов не допускать до этого процесса», — заключил он.