В ГД внесут проект об ограничении деятельности коллекторских организаций

В тексте законопроекта отмечается, что на практике часто возникают конфликтные ситуации, когда банковские организации незначительные долги передают в порядке цессии профессиональным взыскателям, которые, в свою очередь, в дальнейшем осуществляют принудительное взыскание. Авторы инициативы подчеркивают, что профессиональные взыскатели не отличаются «добросовестностью в своем поведении», что видно из многочисленных жалоб граждан, размещенных на открытых интернет-ресурсах.