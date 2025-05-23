Вилла на Лазурном Берегу и дети-американцы: Тайны олигарха Вадима Мошковича, арестованного за взятку и мошенничество

Во-вторых, в 2023 году олигарх участвовал в заседаниях брюссельского Европейского суда, чтобы снять с себя евросанкции. По данным написавших запрос депутатов, там Мошкович якобы говорил о несогласии с положением дел в аграрном секторе России. Также олигарх, как можно понять, отрицал, что делает вклад в российскую экономику, и якобы настаивал, что его предприятия используют схемы оптимизации налогов и практически не платят их на родине.