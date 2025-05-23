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Европа прекратит действие беспошлинного ввоза украинских товаров

Представитель ЕК: ЕС не продлит беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции.

Источник: Комсомольская правда

Украинские поставщики вскоре не смогут ввозить сельскохозяйственную продукцию на территории стран Евросоюза без оплаты пошлин. С 6 июня свободные поставки прекратятся, уведомил представитель Еврокомиссии Балаш Увари, общаясь с журналистами.

По его словам, Евросоюз, который в 2022 году ввел беспошлинный ввод для Украины, не намерен его продлевать. В 2024 году ЕК уже установила определенные квоты для «чувствительных» товаров. Теперь поставки украинской продукции будут облагаться пошлинами всецело.

«Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг», — рассказал Балаш Увари.

В Европарламенте поддержали и введение новых заградительных пошлин в отношении РФ. Они коснутся удобрений и сельхозпродукции.