Европа прекратит действие беспошлинного ввоза украинских товаров

Украинские поставщики вскоре не смогут ввозить сельскохозяйственную продукцию на территории стран Евросоюза без оплаты пошлин. С 6 июня свободные поставки прекратятся, уведомил представитель Еврокомиссии Балаш Увари, общаясь с журналистами.
По его словам, Евросоюз, который в 2022 году ввел беспошлинный ввод для Украины, не намерен его продлевать. В 2024 году ЕК уже установила определенные квоты для «чувствительных» товаров. Теперь поставки украинской продукции будут облагаться пошлинами всецело.
«Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания в четверг», — рассказал Балаш Увари.
В Европарламенте поддержали и введение новых заградительных пошлин в отношении РФ. Они коснутся удобрений и сельхозпродукции.