Европа прекратит действие беспошлинного ввоза украинских товаров

По его словам, Евросоюз, который в 2022 году ввел беспошлинный ввод для Украины, не намерен его продлевать. В 2024 году ЕК уже установила определенные квоты для «чувствительных» товаров. Теперь поставки украинской продукции будут облагаться пошлинами всецело.