МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах», соответствующий ведомственный приказ вступил в силу в пятницу.
«С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи», — поясняла Волк в Telegram-канале.
Для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.