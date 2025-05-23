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МВД утвердило порядок электронной подачи заявлений

МВД обязало россиян пройти идентификацию и аутентификацию на «Госуслугах».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гражданам для электронной подачи заявлений в МВД нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на «Госуслугах», соответствующий ведомственный приказ вступил в силу в пятницу.

«С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи», — поясняла Волк в Telegram-канале.

Для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.