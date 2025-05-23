G7 пригрозила РФ ужесточить санкции, если та не прекратит огонь на Украине

Группа семи (G7) в пятницу, 23 мая, объявила, что ужесточит санкции в отношении России в случае, если она не прекратит боевые действия на Украине. Организация также отметила, что российские активы, которые находятся в ее юрисдикции, останутся заморожены до тех пор, пока причиненный Украине ущерб не будет оплачен.
— Мы приветствуем продолжающиеся усилия, нацеленные на прекращение огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций (в отношении России — прим. «ВМ»), — говорится в коммюнике министров финансов и глав центробанков G7, которое было принято по итогам их встречи в Канаде.
«Семерка» также объявила о «непоколебимой поддержке» Украины в защите «территориальной целостности и права на существование», а также «свободы, суверенитета и независимости», передает ТАСС.
Согласно информации СМИ, после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил главам Евросоюза и лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, что не планирует вводить новые антироссийские санкции. Глава Белого дома аргументировал это решение тем, что, по его словам, Россия проявляет серьезную заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.