G7 пригрозила РФ ужесточить санкции, если та не прекратит огонь на Украине

Группа семи (G7) в пятницу, 23 мая, объявила, что ужесточит санкции в отношении России в случае, если она не прекратит боевые действия на Украине. Организация также отметила, что российские активы, которые находятся в ее юрисдикции, останутся заморожены до тех пор, пока причиненный Украине ущерб не будет оплачен.