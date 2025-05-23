Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 июня. Как будет меняться стоимость жилья

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», в целом на вторичном рынке старой Москвы на продажу выставлено 98,32 тыс. объектов. С марта экспозиция расширилась всего на 1,8%. В годовом выражении она увеличилась на 4,3%. В Новой Москве покупателям предлагаются 8,63 тыс. вторичных лотов. Это на 2,6% больше, чем в марте, и на 0,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы находится на уровне 284,5 тыс. рублей. С марта она осталась на прежнем уровне. Рост составил всего 0,4%. По сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года цена увеличилась на 0,6%. В ТиНАО квадрат в среднем стоит 206,9 тыс. рублей, что на 0,2% больше, чем в марте, и на 0,1% больше, чем год назад.