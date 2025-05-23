«Даже подарок не прислал»: Волочкова рассказала о попытках бывшего мужа сорвать свадьбу их дочери Ариадны

— Они (сторона Вдовина) не хотели, чтобы состоялась эта свадьба, чтобы она прошла в Санкт-Петербурге. Бывший муж ни копейки не вложил в свадьбу, даже подарок не прислал. На праздновании эти люди были нежеланными гостями, — сказала Анастасия.