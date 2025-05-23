«Даже подарок не прислал»: Волочкова рассказала о попытках бывшего мужа сорвать свадьбу их дочери Ариадны

Анастасия Волочкова призналась, что отец ее дочери Игорь Вдовин, пропустил свадьбу Ариадны, которая недавно вышла замуж, торжество, напомним, состоялось в Санкт-Петербурге. Вдовин даже не прислал подарок молодым и более того, пытался сорвать празднование, об этом балерина рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.
— Они (сторона Вдовина) не хотели, чтобы состоялась эта свадьба, чтобы она прошла в Санкт-Петербурге. Бывший муж ни копейки не вложил в свадьбу, даже подарок не прислал. На праздновании эти люди были нежеланными гостями, — сказала Анастасия.
Балерина уточнила, что Вдовин и его нынешняя жена, якобы, распускали сплетни о скандалах между Волочковой и Ариадной, а также о срыве свадьбы.
Ранее KP.RU сообщил, что свадебная вечерника Ариадны и ее избранника Никиты Григоряна состоялась в Санкт-Петербурге, перед этим молодые успели обвенчаться в одном из местных храмов. Расписались молодые в Москве в Грибоедовском ЗАГСе, куда не позвали мать невесты. Виновники торжества не хотели публичности, однако балерина решила все по-своему.