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Дания совершила сенсацию, выбив Канаду из чемпионата мира по хоккею

Сборная Дании совершила исторический прорыв, впервые выйдя в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

Сборная Дании совершила исторический прорыв, впервые выйдя в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В драматичном четвертьфинальном матче в Хернинге датчане одержали сенсационную победу над канадцами со счетом 2:1.

Канадцы, открывшие счет на 46-й минуте благодаря точному броску Трэвиса Сэнхайма, казалось, контролировали игру. Однако за две минуты до финальной сирены Николаю Элерсу удалось сравнять счет, а Ник Олесен принес Дании победу, забросив решающую шайбу уже на последней минуте матча.

Для сборной Канады это поражение стало первым с 2014 года, когда команда не смогла пробиться в полуфинал мирового первенства. Датчане же впервые в истории продолжат борьбу за медали чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что на ЧМ по хоккею без России снова определили всех четвертьфиналистов.