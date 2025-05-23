Дания совершила сенсацию, выбив Канаду из чемпионата мира по хоккею

Сборная Дании совершила исторический прорыв, впервые выйдя в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В драматичном четвертьфинальном матче в Хернинге датчане одержали сенсационную победу над канадцами со счетом 2:1.
Канадцы, открывшие счет на 46-й минуте благодаря точному броску Трэвиса Сэнхайма, казалось, контролировали игру. Однако за две минуты до финальной сирены Николаю Элерсу удалось сравнять счет, а Ник Олесен принес Дании победу, забросив решающую шайбу уже на последней минуте матча.
Для сборной Канады это поражение стало первым с 2014 года, когда команда не смогла пробиться в полуфинал мирового первенства. Датчане же впервые в истории продолжат борьбу за медали чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что на ЧМ по хоккею без России снова определили всех четвертьфиналистов.