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Меркель: миграционные проблемы грозят Европе разрушением

ЕС следует «уделять основное внимание защите внешних границ».

Источник: Аргументы и факты

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу может грозить разрушение, по её словам, это связано с миграционной политикой.

Меркель подвергла критике действия нынешних властей страны, касающиеся ужесточения погранконтроля.

«Мы можем увидеть разрушение Европы», — сказала Меркель, её слова цитирует издание Spiegel.

Меркель уточнила, что она не верит победу над нелегальной миграцией на границах ФРГ и Австрией и Польшей. Она подчеркнула, что ЕС следует «уделять основное внимание защите внешних границ».

Она отметила, что следует искать «единый подход» в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции. Меркель заявила, что она всегда выступала за «европейские решения».

Ранее сообщалось, что Меркель назвала Российскую Федерацию сильной страной, вызывающей восхищение у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.