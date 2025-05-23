Меркель: миграционные проблемы грозят Европе разрушением

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу может грозить разрушение, по её словам, это связано с миграционной политикой.
Меркель подвергла критике действия нынешних властей страны, касающиеся ужесточения погранконтроля.
«Мы можем увидеть разрушение Европы», — сказала Меркель, её слова цитирует издание Spiegel.
Меркель уточнила, что она не верит победу над нелегальной миграцией на границах ФРГ и Австрией и Польшей. Она подчеркнула, что ЕС следует «уделять основное внимание защите внешних границ».
Она отметила, что следует искать «единый подход» в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции. Меркель заявила, что она всегда выступала за «европейские решения».
Ранее сообщалось, что Меркель назвала Российскую Федерацию сильной страной, вызывающей восхищение у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.