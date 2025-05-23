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Глава агентства восстановления Сухомлин предрек Украине дефицит воды

Нехватка воды грозит Украине в ближайшие 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

По словам Сергея Сухомлина, возглавляющего Агентство восстановления Украины, в течение следующего десятилетия украинские города могут столкнуться с серьезной нехваткой водных ресурсов. Об этом Сухомлин рассказал в беседе с украинским изданием «Телеграф».

«На сегодняшний день уровень очистки сточных вод на Украине на уровне 32%, когда в Европе это более 80%, то через 10 лет часть больших городов Украины будут получать воду по часам», — проинформировал он.

Сухомлин предупредил, что без кардинального пересмотра политики водопользования уже в ближайшее десятилетие многие украинские мегаполисы могут быть вынуждены ввести ограниченный режим подачи воды — всего несколько часов в сутки.

Ранее украинские аналитики уже неоднократно предупреждали о возможных перебоях в газоснабжении и электроснабжении, с которыми граждане страны могут столкнуться в ближайшее время.

Накануне KP.RU писал еще об одной проблеме на Украине — на этот раз о нехватке людей и снарядов на линии соприкосновения. Так, британский аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что украинская армия вынуждена терпеть крах на поле боя.