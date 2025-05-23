Аэропорт Домодедово временно закрыли сразу после полуночи 23 мая

Как сообщал Life.ru, ограничения в аэропортах вводят на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотников, которая продолжается уже второй день. С 21:30 до 22:00 по московскому времени в Калужской и Брянской областях уничтожили шесть украинских БПЛА.