Аэропорт Домодедово временно закрыли сразу после полуночи 23 мая

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00:06 МСК введены в аэропорту Домодедово», — указали в сообщении контролирующего ведомства.
Одновременно с этим временный запрет на приём и выпуск воздушных судов продолжает действовать в столичном аэропорту Внуково. Там ограничения ввели в 23:35 по московскому времени. Также вновь закрыли аэропорт Жуковский.
Как сообщал Life.ru, ограничения в аэропортах вводят на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотников, которая продолжается уже второй день. С 21:30 до 22:00 по московскому времени в Калужской и Брянской областях уничтожили шесть украинских БПЛА.