Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Домодедово временно закрыли сразу после полуночи 23 мая

В аэропорту Домодедово снова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Ограничительные меры начали действовать почти сразу после полуночи 23 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 00:06 МСК введены в аэропорту Домодедово», — указали в сообщении контролирующего ведомства.

Одновременно с этим временный запрет на приём и выпуск воздушных судов продолжает действовать в столичном аэропорту Внуково. Там ограничения ввели в 23:35 по московскому времени. Также вновь закрыли аэропорт Жуковский.

Как сообщал Life.ru, ограничения в аэропортах вводят на фоне продолжающейся атаки вражеских беспилотников, которая продолжается уже второй день. С 21:30 до 22:00 по московскому времени в Калужской и Брянской областях уничтожили шесть украинских БПЛА.