Опубликована фотография заброшенной могилы Березовского

В интернете появилась фотография могилы Бориса Березовского, одного из самых значимых российских бизнесменов и политиков, который ранее владел такими крупными активами.
Березовский скончался 23 марта 2013 года. Его захоронение находится в Лондоне, где он провел последние годы своей жизни. Снимок, на котором изображена заросшая травой могила, привлек внимание общественности и вызвал множество обсуждений о его наследии.
Кроме того, стало известно о том, что неизвестные лица провели раскопки и извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера Башара Асада. Его могила расположена в городе Кардаха, и эта находка произвела сенсацию в международных СМИ.