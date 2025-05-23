Опубликована фотография заброшенной могилы Березовского

Кроме того, стало известно о том, что неизвестные лица провели раскопки и извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца нынешнего лидера Башара Асада. Его могила расположена в городе Кардаха, и эта находка произвела сенсацию в международных СМИ.