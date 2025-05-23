В России хотят ограничить деятельности коллекторских организаций

Авторы законопроекта отмечают, что на практике банки часто передают небольшие долги коллекторам, которые затем применяют принудительное взыскание. По мнению депутатов, это приводит к конфликтным ситуациям, так как должники узнают о взыскании только на стадии исполнительного производства.