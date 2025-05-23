В России хотят ограничить деятельности коллекторских организаций

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым подготовили законопроект, запрещающий микрофинансовым и коллекторским организациям взыскивать долги через приказное производство. Документ направлен на изменение статьи 122 Гражданского процессуального кодекса РФ. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Согласно инициативе, судебный приказ не будет выдаваться, если истцом выступает микрофинансовая или коллекторская организация. В настоящее время приказное производство позволяет взыскивать долги в упрощенном порядке без вызова сторон в суд.
Авторы законопроекта отмечают, что на практике банки часто передают небольшие долги коллекторам, которые затем применяют принудительное взыскание. По мнению депутатов, это приводит к конфликтным ситуациям, так как должники узнают о взыскании только на стадии исполнительного производства.
Ярослав Нилов заявил, что ЛДПР выступает за поэтапное ограничение коллекторской деятельности в России. Предлагаемые изменения направлены на снижение социальной напряженности, возникающей при взыскании долгов через упрощенную процедуру. Депутат подчеркнул, что это первый шаг к более серьезным ограничениям в данной сфере.
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