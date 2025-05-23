Тайконавты станции «Тяньгун» вышли в открытый космос

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж миссии «Шэньчжоу-20», который находится на китайской орбитальной станции «Тяньгун», успешно осуществил выход в открытый космос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Этот выход в открытый космос стал первым в ходе этой миссии. Как уточнило агентство Синьхуа, это также первый выход в космос китайских тайконавтов через стыковочный модуль базового отсека «Тяньхэ» с момента начала эксплуатации станции.
Запуск китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20» был осуществлен 24 апреля. Тайконавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе сменили своих коллег на орбитальной станции для очередной шестимесячной миссии.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к реализации международных проектов. −0-