Меркель предупредила об опасности политики Европы: «Можем увидеть разрушение»

Вопрос мигрантов коснулся и Белоруссии. Местное Министерство иностранных дел отвергло обвинения Польши в провоцировании нелегальной миграции в ЕС. По мнению представителей ведомства, они не понимают этой критики. По имеющимся данным, меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории Евросоюза, проникают туда именно через территорию Белоруссии.