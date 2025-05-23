Меркель предупредила об опасности политики Европы: «Можем увидеть разрушение»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поразмышляла над позицией Евросоюза в отношении мигрантов. В ЕК предложили ужесточить борьбу с нелегально находящимися на территориях государств иностранцами. По мнению Ангелы Меркель, такая миграционная политика может привести к разрушению Европы, цитирует немецкое издание Spiegel.
Бывший канцлер ФРГ не согласилась с предложениями Европейской комиссии. Она также подчеркнула, что не верит в победу над нелегальными мигрантами. Особенно, уточнила экс-канцлер Германии, иностранцев будет сложно отловить на немецко-австрийской и немецко-польской границах. Она раскритиковала предпринимаемые действующими властями Германии меры, в том числе, ужесточение пограничного контроля.
«Мы можем увидеть разрушение Европы», — заявила Ангела Меркель.
Бывший канцлер Германии отметила, что лидеры стран-членов Евросоюза должны обратить внимание на защиту внешних границ. По ее мнению, действия неназванных государств могут нести угрозу для Шенгенского соглашения. Кроме того, Ангела Меркель считает, что существует опасность и для свободы перемещения внутри Европы.
По словам экс-канцлера ФРГ, важно найти общий подход в решении вопроса незаконной миграции. Она подчеркнула, что выступает за европейские решения.
Между тем, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились ужесточить миграционную политику ФРГ. Нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти примут меры для сокращения названного явления. По его мнению, если партии усилят пограничный контроль, то отказов во въезде в государство станет больше. Политики хотят также прекратить программы добровольного приема беженцев.
Вопрос мигрантов коснулся и Белоруссии. Местное Министерство иностранных дел отвергло обвинения Польши в провоцировании нелегальной миграции в ЕС. По мнению представителей ведомства, они не понимают этой критики. По имеющимся данным, меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории Евросоюза, проникают туда именно через территорию Белоруссии.