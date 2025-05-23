Украинский суд заочно приговорил продюсера Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы

Администратор артиста в комментарии Mash иронично отреагировала на новость о конфискации, отметив, что у продюсера никогда не было имущества на территории Украины.
«Юрий готов и дальше трудиться на благо России», — заявила представительница музыканта.
Ранее Верховный суд Украины поддержал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского* в связи с наличием у него израильского паспорта. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.