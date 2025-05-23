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В Самарской области будет облачно и потеплеет до 22 градусов днем 23 мая

Специалисты Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в 63-м регионе в пятницу.

Специалисты Приволжского УГМС поделились информацией о погоде в 63-м регионе в пятницу.

Синоптики прогнозируют в Самарской области переменную облачность. Осадков днем 23 мая в губернии не ожидают. Температура воздуха составит от +17 до порядка +22 градусов по Цельсию.

Также представители местного учреждения обещают северный и северо-западный ветры с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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