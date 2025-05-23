В США рассказали о «голодных играх» в Белом доме: политики приезжают к Трампу на свой страх и риск

Президент США Дональд Трамп выработал стиль публичной критики иностранных лидеров во время их официальных визитов в Вашингтон. По мнению обозревателя, такая практика может привести к тому, что мировые лидеры начнут избегать дипломатических встреч в Белом доме. Об этом пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.