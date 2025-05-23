В США рассказали о «голодных играх» в Белом доме: политики приезжают к Трампу на свой страх и риск

Президент США Дональд Трамп выработал стиль публичной критики иностранных лидеров во время их официальных визитов в Вашингтон. По мнению обозревателя, такая практика может привести к тому, что мировые лидеры начнут избегать дипломатических встреч в Белом доме. Об этом пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
«Это новые “Голодные игры” мировой политики. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE», — пишет издание.
Эксперт считает, что подобные принципы отчитывания Трампом глав государств —символическое отражение текущего курса американской политики с ее непоследовательностью и склонностью к теориям заговора.
Ранее в Овальном кабинете Трамп сделал неоднозначное заявление в адрес президента ЮАР Сирила Рамафосы, назвав его одновременно уважаемым и спорным политиком. Кроме этого, американский лидер показал коллеге документы, которые, по его словам, подтверждают факты насилия в отношении белых фермеров.