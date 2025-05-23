Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Также в 23:55 по московскому времени Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Жуковский. В это же время были введены аналогичные ограничения и в аэропорту Домодедово, где с 00:06 по Москве запрещена приемка и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности в связи с возможными угрозами со стороны беспилотников.