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Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Меры направлены на обеспечение безопасности в связи с возможными угрозами со стороны беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В подмосковном Жуковском введен режим повышенной опасности, связанный с возможным появлением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

Согласно информации, режим «Внимание по БПЛА» был активирован в 00:10 по московскому времени и за последние сутки четыре раза его вводили, один раз — с повышением до максимального уровня угрозы.

Также в 23:55 по московскому времени Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта Жуковский. В это же время были введены аналогичные ограничения и в аэропорту Домодедово, где с 00:06 по Москве запрещена приемка и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности в связи с возможными угрозами со стороны беспилотников.

На данный момент ограничения действуют не только в Жуковском и Домодедово, но и в нескольких других российских аэропортах, включая Внуково, Нижний Новгород, Иваново, Тамбов и Калугу. Все эти меры призваны минимизировать риски и обеспечить безопасность воздушного пространства региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.