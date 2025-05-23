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Вице-премьер Чернышенко доложил о ситуации на побережье Анапы: что известно о туристическом сезоне

Чернышенко доложил Путину, что туристический сезон в Анапе состоится.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На совещании присутствовал, в том числе, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о ситуации на побережье Анапы. По словам Дмитрия Чернышенко, туристический сезон всё-таки откроют.

Вице-премьер также сообщил, что ключевой принятой мерой станет отсрочка от налоговых и других платежей для местных бизнесменов. Они внесут средства в конце года. Кроме того, по словам вице-премьера РФ, будет рассмотрена возможность продления такой меры поддержки на следующий год.

«Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — доложил Дмитрий Чернышенко.

Организатор экскурсий Татьяна отметила, турист в Анапу поедет, несмотря ни на что. Кроме того, по ее наблюдению, пляжи еще не были такими чистыми, как сейчас.