Вице-премьер Чернышенко доложил о ситуации на побережье Анапы: что известно о туристическом сезоне

Вице-премьер также сообщил, что ключевой принятой мерой станет отсрочка от налоговых и других платежей для местных бизнесменов. Они внесут средства в конце года. Кроме того, по словам вице-премьера РФ, будет рассмотрена возможность продления такой меры поддержки на следующий год.