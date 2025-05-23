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Дополнительные поезда запустят до Балхаша летом

Как сообщили в Минтранспорта РК, в предстоящий летний период до курортной зоны Балхаш будет организовано 10 железнодорожных сообщений, передает агентство Kazinform.

Источник: Минтранспорта РК

Поезда будут курсировать из Астаны, Семея, Алматы и Карагандинской области (Мойынты, Саяк).

  1. № 54/53 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
  2. № 254/253 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
  3. № 122/121 «Нурлы жол — Семей» (по четным дням).
  4. № 643/644 «Мойынты — Балхаш» (через день);
  5. № 605/606 «Караганды — Балхаш» (ежедневно);
  6. № 6880/6879 «Балхаш — Саяк» (6 раз в неделю);
  7. № 6877/6878 «Балхаш — Мойынты» (6 раз в неделю);
  8. № 6894/6893 «Балхаш — Саяк» (2 раза в неделю);
  9. № 6817/6818 «Балхаш 1 — Балхаш 2» (ежедневно)

Кроме того, с 1 июня по 31 августа через день по нечетным дням будет курсировать субсидируемый скоростной поезд № 219/220 «Караганда-Балхаш», состоящий из 4 плацкартных и 2 купейных вагонов.

Автомобильный транспорт:

Проезд к озеру Балхаш осуществляется по маршруту автодороги «Центр — Юг», движение по которой обеспечено по четырёхполосной трассе на всём протяжении.

Из города Астана маршрут включает участок «Астана — Караганда» протяжённостью 217 км и далее продолжается по участку «Караганда — Балхаш» длиной 363 км. Время в пути составляет ориентировочно 5−6 часов.

Проезд также возможен по реконструированной дороге «Мерке — Бурылбайтал» длиной 262 км.

Альтернативный подъезд возможен через село Лепсы: обновлённый участок до Балхаша длиной 27 км, которая в результате реконструкции была расширена с 6 до 7 метров и переведена с V на III техническую категорию и была введена в эксплуатацию в октябре прошлого года.