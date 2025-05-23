В России предлагают повысить налоги для игорного бизнеса: вот зачем

Как отмечается в документе, налоги будут установлены в таких пределах: за игровой стол — от 100 до 500 тысяч рублей, за автомат — от 6 до 30 тысяч рублей. Помимо прочего, депутаты хотят поднять ставку на процессинговые центры тотализаторов с 4 до 5 миллионов рублей. Кроме того, за пункт приема ставок проектом предлагается установить налог в размере 28 тысяч рублей. Ставки хотят повысить для пополнения бюджетов регионов.