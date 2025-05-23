В России предлагают повысить налоги для игорного бизнеса: вот зачем

Депутаты Госдумы предложили поднять налоги на игорный бизнес в России. Так, предлагается увеличить ставки в два раза, транслирует РИА Новости.
Как отмечается в документе, налоги будут установлены в таких пределах: за игровой стол — от 100 до 500 тысяч рублей, за автомат — от 6 до 30 тысяч рублей. Помимо прочего, депутаты хотят поднять ставку на процессинговые центры тотализаторов с 4 до 5 миллионов рублей. Кроме того, за пункт приема ставок проектом предлагается установить налог в размере 28 тысяч рублей. Ставки хотят повысить для пополнения бюджетов регионов.
«Представляется необходимым увеличение налогов на игорный бизнес ввиду сверхприбылей, полученных предпринимателями от данного вида экономической деятельности за 2023 год», — сказано в пояснительной записке.
В ГД также приняли закон о механизме учета мигрантов в Москве и области. Его могут расширить на все регионы страны. Для мигрантов вводятся следующие правила: обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование.