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Продюсера Quest Pistols заочно осудили на 10 лет

Винницкий городской суд заочно приговорил украинского продюсера Юрия Бардаша, основателя групп Quest Pistols и «Грибы», к 10 годам лишения свободы за поддержку специальной военной операции в Украине.

Винницкий городской суд заочно приговорил украинского продюсера Юрия Бардаша, основателя групп Quest Pistols и «Грибы», к 10 годам лишения свободы за поддержку специальной военной операции в Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, Бардаш в своих социальных сетях высказывал негативное отношение к Украине и её гражданам, а также поддерживал агрессию России против Украины. Поскольку продюсер не явился на судебное заседание, приговор был вынесен заочно.

Юрий Бардаш родом из Алчевска Луганской области. Он начал свою карьеру с брейк-данса в местном клубе, затем переехал в Киев, где основал танцевальный коллектив Quest, который впоследствии стал музыкальной группой Quest Pistols. Также он продюсировал группу «Нервы» и певицу Луну (настоящее имя — Кристина Бардаш), а также основал группу «Грибы».

В 2022 году он выразил поддержку российской военной операции на Украине, после чего переехал сначала в Грузию, а затем в Россию, где получил гражданство в январе 2024 года.