Продюсера Quest Pistols заочно осудили на 10 лет

Юрий Бардаш родом из Алчевска Луганской области. Он начал свою карьеру с брейк-данса в местном клубе, затем переехал в Киев, где основал танцевальный коллектив Quest, который впоследствии стал музыкальной группой Quest Pistols. Также он продюсировал группу «Нервы» и певицу Луну (настоящее имя — Кристина Бардаш), а также основал группу «Грибы».