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Kieler Nachrichten: Франция направила на Балтийское море военный корабль

В материале издания из ФРГ сказано, что речь идёт о «секретной миссии».

Источник: Аргументы и факты

Париж направил в Балтийское море судно радиоэлектронной разведки военного флота Франции Dupuy de Lome, информирует Kieler Nachrichte.

По данным немецкого издания, корабль направлен для перехвата радиосигналов, которые «могут быть связаны с деятельностью РФ в регионе». В материале сказано, что речь идёт о «секретной миссии».

Судно находится в Балтийском море с 16 мая. Кроме того, утверждается, что неподалёку от германского острова Фемарн якобы произошла встреча Dupuy de Lome с корветом «Стойкий» Балтийского флота РФ.

При этом власти Франции не подтверждали факт отправки Dupuy de Lome в Балтийском море.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попытка нападения на танкер с экипажем РФ в Финском заливе, следовавший в порт в Ленинградской области, является актом пиратства. Судно подверглось попытке захвата со стороны военно-морских сил Эстонии.