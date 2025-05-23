Kieler Nachrichten: Франция направила на Балтийское море военный корабль

Париж направил в Балтийское море судно радиоэлектронной разведки военного флота Франции Dupuy de Lome, информирует Kieler Nachrichte.
По данным немецкого издания, корабль направлен для перехвата радиосигналов, которые «могут быть связаны с деятельностью РФ в регионе». В материале сказано, что речь идёт о «секретной миссии».
Судно находится в Балтийском море с 16 мая. Кроме того, утверждается, что неподалёку от германского острова Фемарн якобы произошла встреча Dupuy de Lome с корветом «Стойкий» Балтийского флота РФ.
При этом власти Франции не подтверждали факт отправки Dupuy de Lome в Балтийском море.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попытка нападения на танкер с экипажем РФ в Финском заливе, следовавший в порт в Ленинградской области, является актом пиратства. Судно подверглось попытке захвата со стороны военно-морских сил Эстонии.