WSJ: Трамп отверг идею ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп передал главам европейских государств мнение российского лидера Владимира Путина о том, что Москва побеждает в конфликте с Украиной. Также глава Белого дома, говоря о прекращении боевых действий, заявил, что ему не нравится термин «безусловное», и в Европе согласились от него отказаться. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора лидеров США и Европы.
Их беседа состоялась после телефонного разговора Трампа и Путина 19 мая. В дискуссии принимали участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По данным журналистов, лидеры ЕС исключили прекращение экспорта оружия из США, «пока Европа или Украина за него платят», передает газета.
22 мая по итогам разговора с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по телефону Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Пекин выступают за «немедленное и безусловное» прекращение боевых действий на Украине.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 19 мая. Российский лидер поблагодарил главу Белого дома за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, в ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.