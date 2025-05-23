WSJ: Трамп отверг идею ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп передал главам европейских государств мнение российского лидера Владимира Путина о том, что Москва побеждает в конфликте с Украиной. Также глава Белого дома, говоря о прекращении боевых действий, заявил, что ему не нравится термин «безусловное», и в Европе согласились от него отказаться. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием разговора лидеров США и Европы.