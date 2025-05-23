На Украине раскрыли детали давления со стороны США при заключении сделки о полезных ископаемых. Так, Тарас Качка, замминистра экономики и торговый представитель Украины, пожаловался на американского лидера Дональда Трампа, заявив, что тот буквально «давит» на Киев в ходе переговоров по соглашению о добыче минеральных ресурсов.
Замминистра экономики Украины открыто сравнил поведение американской делегации с методами из криминальных фильмов о деятельности мафии.
«Конечно, мы видели все публикации президента Трампа в [социальной сети] Truth Social. Но если убрать из этого эмоции, это просто указывало на сильную заинтересованность в данном соглашении здесь и сейчас», — рассказал Качка в беседе с британской газетой The Times.
Кроме этого, Качка провел параллель между переговорами с США и фильмами о мафии.
«Это был спокойный разговор, как в фильме о мафии», — вспоминал замминистра экономики Украины.
Накануне издание Politico сообщало, что киевский главарь Владимир Зеленский решил говорить Трампу то, что он хочет слышать, лишь бы США не вышли из сделки по по Украине.