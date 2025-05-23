В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Как сообщает издание Telegraph, министр по делам ветеранов Эл Карнс входил в состав команды бывших солдат спецподразделений Великобритании, которые вывесили британский флаг на вершине Эвереста в среду. Обычно восхождение с традиционными методами акклиматизации занимает около двух месяцев, однако Карнс и его команда использовали ксенон для ускорения акклиматизации и смогли подняться всего за пять дней. Позже министр заявил, что он «невероятно горд» тем, что установил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации.