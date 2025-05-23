В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала начали расследование в отношении британской группы альпинистов, состоящей из бывших военнослужащих и одного министра, которые поднялись на Эверест за рекордно короткий срок, использовав ксенон. Об этом сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми.
Как сообщает издание Telegraph, министр по делам ветеранов Эл Карнс входил в состав команды бывших солдат спецподразделений Великобритании, которые вывесили британский флаг на вершине Эвереста в среду. Обычно восхождение с традиционными методами акклиматизации занимает около двух месяцев, однако Карнс и его команда использовали ксенон для ускорения акклиматизации и смогли подняться всего за пять дней. Позже министр заявил, что он «невероятно горд» тем, что установил рекорд самого быстрого восхождения на Эверест без предварительной акклиматизации.
«Мы проводим расследование в отношении туристического агентства и альпинистов, которые применяли ксенон для восхождения на Эверест. Мы вызовем их на допрос, включая британского министра, и предпримем необходимые действия в соответствии с законодательством», — отметил Нараян Прасад Регми в интервью Telegraph.
Он также добавил, что правительство Непала не было осведомлено о том, что британская группа использовала ксенон.