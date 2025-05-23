Российские силы ликвидировали в Донецкой Народной Республике командира роты ударных беспилотников Игоря Ефремова, который был близким другом известного украинского командира «Мадьяра». Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, Ефремов был уничтожен ударом FPV-дрона на дороге между Славянском и Краматорском.
Рогов отметил, что Игорь Ефремов являлся командиром роты ударных БПЛА в штурмовом полку «Цунами», входящем в состав объединенной штурмовой бригады национальной полиции Украины «Лють». Этот полк активно задействован в боевых действиях на территории Донбасса.
Общественник также подчеркнул, что ликвидированный командир роты был признан «знаковым нацистом». Его смерть считается важным событием для российских сил, поскольку он представлял собой значимую фигуру среди украинских боевиков и имел тесные связи с известными украинскими военными.
Ранее российские военные ликвидировали группу боевиков украинского батальона «Айдар»* при их попытке бегства в районе села Новоукраинка в ДНР.
* Внесен в России в список террористических и экстремистских организаций, а его деятельность запрещена в стране.