Обвиняемого в кражах на 33 млн рублей колумбийца депортировали в Россию

Колумбийца, обвиняемого в кражах на 33 миллиона рублей, депортировали в Россию. В аэропорту Боготы колумбийские власти передали своего гражданина сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН. Его разыскивали по каналам Интерпола.