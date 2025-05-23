Обвиняемого в кражах на 33 млн рублей колумбийца депортировали в Россию

Согласно версии следствия, в 2012 году фигурант вместе с другими колумбийцами в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге украл ювелирные изделия и личное имущество у граждан России и Турции. Сумма ущерба превысила 33 миллиона рублей.
«По данному факту в феврале 2012 года следственный отдел Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвиняемый скрывался за границей, в июле 2014 года его подали в международный розыск.
Life.ru сообщал, как ранее в Москве по запросу Интерпола задержали одного из самых разыскиваемых румынских преступников Василь Родидеала. Он скрывался с 2014 года.