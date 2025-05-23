Появилась фотография «кладбища» техники Вооружённых сил Украины в Сумской области у границы с Российской Федерацией, в частности, её опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».
На кадрах запечатлены перевёрнутые украинские военные машины около пирамидальных бетонных защитных сооружений (так называемые «зубы дракона»).
В сообщении сказано, что речь идёт о последствиях попыток ВСУ прорваться через госграницу РФ на участке «Павловка — Новый Путь».
Технику противника запечатлел оператор БПЛА группировки войск «Север».
Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в зоне боевых действий тела бойцов Вооружённых сил Украины, сваленные вместе с грудой мусора. Солдаты ВСУ хотели сжечь тела погибших сослуживцев.