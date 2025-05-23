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Появилось фото кладбища техники ВСУ в «зубах дракона» в Сумской области

Украинские военные пытались прорваться через госграницу РФ на участке «Павловка — Новый Путь».

Источник: Аргументы и факты

Появилась фотография «кладбища» техники Вооружённых сил Украины в Сумской области у границы с Российской Федерацией, в частности, её опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах запечатлены перевёрнутые украинские военные машины около пирамидальных бетонных защитных сооружений (так называемые «зубы дракона»).

В сообщении сказано, что речь идёт о последствиях попыток ВСУ прорваться через госграницу РФ на участке «Павловка — Новый Путь».

Технику противника запечатлел оператор БПЛА группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в зоне боевых действий тела бойцов Вооружённых сил Украины, сваленные вместе с грудой мусора. Солдаты ВСУ хотели сжечь тела погибших сослуживцев.