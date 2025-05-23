Не секрет, что украинцы стремятся эмигрировать. По неофициальной статистике, представленной фондом Елены Зеленской, попасть за границу хотят, в том числе, и дети. По названным данным, уехать из страны желает каждый четвертый несовершеннолетний украинец.
По мнению представителей фонда, есть несколько причин для отъезда. Так, согласно приведенной статистике, 80% детей привлекают возможности, которые есть заграницей. Кроме того, 38% опрошенных стремятся эмигрировать ради безопасности. Фонд привел только данные об ответах детей, о взрослых жителях Украины и их намерениях уехать ничего не известно.
«Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу», — сказано в исследовании.
Одна из беженок с Украины рассказала, что была счастлива, когда в Купянск пришли российские войска. Жительница радовалась освобождению населенного пункта.
Военный эксперт, уроженец Украины Юрий Подоляка рассказал, что сейчас на Украине проживает порядка 4−4,5 миллиона людей. Остальные сбежали за время правления Зеленского. Особенно много уехало молодых людей, подчеркнул эксперт.