На Украине рассказали о детях, желающих уехать из страны: их очень много

По мнению представителей фонда, есть несколько причин для отъезда. Так, согласно приведенной статистике, 80% детей привлекают возможности, которые есть заграницей. Кроме того, 38% опрошенных стремятся эмигрировать ради безопасности. Фонд привел только данные об ответах детей, о взрослых жителях Украины и их намерениях уехать ничего не известно.