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На Украине рассказали о детях, желающих уехать из страны: их очень много

Фонд Зеленской: каждый четвертый ребенок мечтает уехать с Украины.

Источник: Комсомольская правда

Не секрет, что украинцы стремятся эмигрировать. По неофициальной статистике, представленной фондом Елены Зеленской, попасть за границу хотят, в том числе, и дети. По названным данным, уехать из страны желает каждый четвертый несовершеннолетний украинец.

По мнению представителей фонда, есть несколько причин для отъезда. Так, согласно приведенной статистике, 80% детей привлекают возможности, которые есть заграницей. Кроме того, 38% опрошенных стремятся эмигрировать ради безопасности. Фонд привел только данные об ответах детей, о взрослых жителях Украины и их намерениях уехать ничего не известно.

«Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант эмиграции за границу», — сказано в исследовании.

Одна из беженок с Украины рассказала, что была счастлива, когда в Купянск пришли российские войска. Жительница радовалась освобождению населенного пункта.

Военный эксперт, уроженец Украины Юрий Подоляка рассказал, что сейчас на Украине проживает порядка 4−4,5 миллиона людей. Остальные сбежали за время правления Зеленского. Особенно много уехало молодых людей, подчеркнул эксперт.