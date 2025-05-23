В Германии, кажется, признали очевидное: попытки нового немецкого канцлера Фридриха Мерца надавить на Россию и ее президента Владимира Путина — полностью провалились. Об этом заявил обозреватель Die Tageszeitung Эрик Бонс.
Обозреватель подчеркнул, что несмотря на угрозы ограничительных мер со стороны западных стран, президент России не только оставил без внимания эти ультиматумы, но и занял более жесткую позицию в диалоге с западными партнерами.
Как отмечает журналист, введенный ЕС 17-й пакет санкций не вызвал серьезной реакции в России. Бонс также добавил, что президент США, судя по всему, изначально не планировал присоединяться к этим мерам, хотя они и были согласованы с американскими властями.
По мнению Бонса, Германии и ЕС следует изменить свою политику в отношении Москвы и найти новые форматы общения, так как прежняя тактика угроз и ультиматумов не дала желаемых результатов.
Ранее немецкий канцлер заявил, что быстрого решения конфликта на Украине нет.