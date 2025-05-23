Каллас не смогла перечислить ветви власти в ЕС и сослалась на усталость

В ходе пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в четверг, 22 мая, не смогла с первого раза правильно назвать ветви власти в объединении, запутавшись в их произношении и названиях. Она объяснила свою ошибку «очень долгой неделей».
— Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн…, то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя, — заявила дипломат в ходе своего выступления, передают «Известия».
В ЕС власть разделена на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную.
20 ноября 2024 года в Бразилии, где прошел саммит G20, телеведущая Ана Мария Брага по ошибке назвала бывшего президента США Джо Байдена главой террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном. После этого журналистку быстро поправил коллега. Они вместе посмеялись над оговоркой и оправдали ее сложностью ранних телеэфиров.
*Запрещенная в России террористическая организация.