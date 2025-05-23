Каллас не смогла перечислить ветви власти в ЕС и сослалась на усталость

— Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн…, то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя, — заявила дипломат в ходе своего выступления, передают «Известия».