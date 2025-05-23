Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Согласно закону, работодатель должен выполнять ряд обязанностей по отношению к работнику. Нарушение грозит ответственностью вплоть до уголовной, рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-центр» Константин Шипило.
Прежде всего, это касается ненадлежащего оформления трудового договора, незаконных штрафов, вынужденной переработки и задержки зарплаты. Все это чревато для работодателя штрафом до 100 тысяч рублей, если нарушение установит Рострудинспекция или прокуратура.
Кроме того, закон регулирует порядок выплаты работнику компенсации за вынужденный простой в случае незаконного увольнения или несвоевременной выдачи трудовой книжки.
«Уголовный кодекс РФ содержит целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности, в том числе, за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — добавил юрист.
Уголовное наказание возможно за необоснованный отказ в приеме на работу лица по достижении им предпенсионного возраста, беременности, наличия маленьких детей и т.п. Это касается отказа в приеме на работу по тем же основаниям, если он будет доказан, заключил Шипило.