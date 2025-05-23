Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя

Уголовное наказание возможно за необоснованный отказ в приеме на работу лица по достижении им предпенсионного возраста, беременности, наличия маленьких детей и т.п. Это касается отказа в приеме на работу по тем же основаниям, если он будет доказан, заключил Шипило.