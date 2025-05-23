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«Пришло время»: в Германии призвали фон дер Ляйен расплатиться за вредоносную деятельность

BZ: ЕС должны ввести санкции против фон дер Ляйен за махинации с вакциной.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Berliner Zeitung Франц Бьекки заявил, что европейским странам следует рассмотреть вопрос о введении санкций против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья политика, по его оценке, дестабилизирует ситуацию в ЕС и создает угрозу для прессы.

«Если кого-то и следует наказать за “дестабилизирующую деятельность”, так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?», — считает журналист.

По данным публикации, фон дер Ляйен использует служебное положение для сокрытия информации о ее махинациях с вакцинами, ограничивая тем самым общественный доступ к соответствующим документам.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал об еще одном авторитарном поступке главы ЕК. По его словам, фон дер Ляйен решила сама устанавливать, какие страны входят в состав Европы.