Журналист Berliner Zeitung Франц Бьекки заявил, что европейским странам следует рассмотреть вопрос о введении санкций против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья политика, по его оценке, дестабилизирует ситуацию в ЕС и создает угрозу для прессы.
«Если кого-то и следует наказать за “дестабилизирующую деятельность”, так это должна быть не блогер, а женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью. Может быть, пришло время наложить санкции на Урсулу фон дер Ляйен?», — считает журналист.
По данным публикации, фон дер Ляйен использует служебное положение для сокрытия информации о ее махинациях с вакцинами, ограничивая тем самым общественный доступ к соответствующим документам.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал об еще одном авторитарном поступке главы ЕК. По его словам, фон дер Ляйен решила сама устанавливать, какие страны входят в состав Европы.