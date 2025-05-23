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Авария при спуске на воду в порту КНДР: что известно о расследовании инцидента с повреждением эсминца

ЦТАК сообщило о начале расследования аварии с эсминцем в КНДР.

Источник: Комсомольская правда

При спуске на воду эсминца в корейском порту Чхончжинна произошла авария. Представители спецгруппы начали расследование инцидента. Об этом уведомили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Так, первичный осмотр указал на отсутствие серьезных разрушений эсминца. Судно восстановят за 10 дней, сказано в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что морская вода попала на борт через кормовую часть. Объем повреждения и затопления небольшой.

«Группа по расследованию аварии, происшедшей во время спуска на воду эсминца, приступила к активному рассмотрению большой аварии в Чхончжинской судостроительной верфи. В состав группы по расследованию включены орган прокуратуры и соответствующие специалисты», — отмечается в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал происшествие недопустимым. По его словам, инцидент подрывает авторитет государства.