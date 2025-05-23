Авария при спуске на воду в порту КНДР: что известно о расследовании инцидента с повреждением эсминца

Так, первичный осмотр указал на отсутствие серьезных разрушений эсминца. Судно восстановят за 10 дней, сказано в сообщении. Кроме того, подчеркивается, что морская вода попала на борт через кормовую часть. Объем повреждения и затопления небольшой.