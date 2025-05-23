Вернувшийся из Афганистана курганец впервые за 40 лет встретился с мамой. Видео

СМИ отмечает, что Сергей Красноперов, уроженец Кургана, был призван в армию в 1983 году и служил в Афганистане. До службы он жил в Кургане, работал на заводе колесных тягачей и учился вождению КАМАЗа. Из-за конфликта с сослуживцами он самовольно покинул часть и попал в плен к душманам. В Афганистане он женился на местной девушке и остался там на 41 год, приняв имя Нурмомад. За это время пережил несколько войн, вырастил большую семью и сумел наладить жизнь. В мае 2025 года Сергей впервые за 40 лет вернулся в Курганскую область, где встретился с родными.