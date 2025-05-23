Выпускникам рассказали, что может помешать сдать ЕГЭ

Собираетесь на ЕГЭ? Проверьте не только знания, но и свой парфюм! Оказывается, резкий запах духов может стать неожиданной проблемой во время экзамена. Об этом предупредила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог из подмосковной Видновской больницы Наталья Попова.