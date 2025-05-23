Выпускникам рассказали, что может помешать сдать ЕГЭ

Собираетесь на ЕГЭ? Проверьте не только знания, но и свой парфюм! Оказывается, резкий запах духов может стать неожиданной проблемой во время экзамена. Об этом предупредила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог из подмосковной Видновской больницы Наталья Попова.
— Перед посещением экзаменационной аудитории внимательно отнеситесь к выбору парфюма. Рекомендуется воздержаться от использования сильных ароматов. Резкий запах духов или туалетной воды может мешать другим участникам экзамена, вызвав неприятные ассоциации или приступы аллергии. Особенно важно учитывать возможные противопоказания у одноклассников и преподавателей, — сказала Попова.
Врач рекомендует отказаться от тяжелых парфюмерных композиций в пользу нейтральных вариантов — например, детской косметики или геля для душа с легким ненавязчивым запахом.
Вывод прост: в день ЕГЭ лучше обойтись без сильных ароматов. Чистая голова и отсутствие раздражающих факторов помогут максимально сосредоточиться на экзаменационных заданиях.