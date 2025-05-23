Адвокат рассказал, в каких случаях можно подать в суд на работодателя

Недобросовестные работодатели рискуют столкнуться с серьезными санкциями — от крупных штрафов до уголовной ответственности. Как пояснил агентству «Прайм» адвокат Константин Шипило, нарушения трудового законодательства, такие как задержка зарплаты, незаконные увольнения или отказ оформлять трудовые договоры, могут привести к проверкам Рострудинспекции и прокуратуры.
В случае подтверждения нарушений компанию могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, а ее руководителя — дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет. Кроме того, суд вправе обязать работодателя компенсировать работнику потерянный заработок, например, при незаконном увольнении или задержке выдачи трудовой книжки.
Особенно строго закон карает дискриминацию: необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионеров, беременных женщин и матерей детей до трех лет грозит уголовным делом. Также к ответственности могут привлечь за нарушения охраны труда, если они привели к тяжкому вреду здоровью.
Шипило рекомендует работникам не пытаться разрешать конфликты в одиночку, а сразу обращаться за юридической помощью или в профсоюз. Это ускорит процесс восстановления нарушенных прав и повысит шансы на справедливое решение.
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