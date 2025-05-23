Адвокат рассказал, в каких случаях можно подать в суд на работодателя

В случае подтверждения нарушений компанию могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, а ее руководителя — дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет. Кроме того, суд вправе обязать работодателя компенсировать работнику потерянный заработок, например, при незаконном увольнении или задержке выдачи трудовой книжки.