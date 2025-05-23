Спасатели назвали расстояние, с которого клещ «чует» человека

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самые обычные обитающие на территории России клещи в состоянии почувствовать запах приближающего человека или животного на расстоянии до десяти метров; в траве вдоль дорог их гораздо больше, чем в лесу, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Мособлпожспаса».
Ранее МЧС РФ сообщало, что самыми опасными клещами в России из почти 60 видов являются энцефалитные. При укусе их нельзя вырывать, а экстренная профилактика поможет пострадавшему выжить в первые 72 часа. В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах, а пик их численности приходится на май-июнь. Кроме того, у лесного клеща имеется второй период активности — в августе-сентябре, но их численность ниже весенней. Считается, что именно в это время клещи чаще всего нападают на человека.
«Практически лишенные зрения, клещи могут почуять запах приближающего живого существа с расстояния в десять метров. В траве на обочине дорог этих паукообразных гораздо больше, чем в лесу, где меньше объектов для нападения», — отметил собеседник агентства.
Представитель «Мособлпожспаса» подчеркнул, что клещи больше всего любят хвойные леса, а также влажные и тенистые места в парках, садах и оврагах. Как правило, они активизируются перед дождем в пасмурную погоду, а в ясный день они опаснее всего в утренние и вечерние часы. Выходя на охоту, клещи обычно поднимаются на растения и невысокие ветки деревьев и кустов: заняв удобную позу, они цепляются на проходящих мимо животных и людей.
«В целях безопасности рекомендуем надевать на прогулку светлую и однотонную одежду, на которой легко можно обнаружить клеща. Отдавайте предпочтение высоким резиновым сапогам, верхнюю одежду лучше заправить в брюки, а брюки — в сапоги; на голову необходимо надеть косынку или кепку, заправив туда волосы», — отметил представитель «Мособлпожспаса», добавив, что перед прогулкой лучше всего обработать одежду специальными средствами.