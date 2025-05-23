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В МИД РФ оценили возможность проведения нового раунда переговоров с Киевом в Ватикане: «шансы есть»

Посол Мирошник: есть шанс на проведение переговоров с Украиной в Ватикане.

Источник: Комсомольская правда

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «Известиями» не исключил возможность проведения очередного раунда российско-украинских переговоров на территории Ватикана.

«Шансы такие есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон. Есть формат под названием “переговоры о переговорах”, на которых предварительно согласовываются место проведения, повестка, тематика…», — пояснил эксперт.

В качестве возможных площадок для переговоров рассматривается не только Ватикан, но и другие государства, однако проведение любых консультаций возможно исключительно после достижения взаимного согласия между сторонами, уточнил посол.

Напомним, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV, вступивший на престол 18 мая, выступил с инициативой проведения российско-украинских переговоров на территории Ватикана.