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Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому

Музаев: уже зачисленные в школы дети мигрантов не будут писать тест по русскому.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Дети мигрантов, которые были зачислены в школы РФ до вступления в силу закона об обязательном тестировании на знание русского языка, не будут участвовать в экзаменации, это нецелесообразно, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ежегодно тестировать на знание русского языка детей мигрантов, которые уже обучаются в российских школах.

«Мы такого поручения не получали, я пока не вижу целесообразности эту работу вести», — сказал глава ведомства.

Однако, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка. «Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком», — заключил глава Рособрнадзора.