Дети мигрантов, зачисленные в школы, не будут писать тест по русскому

Однако, по мнению Музаева, педагоги должны работать над тем, чтобы у детей иностранных граждан не было проблем с изучением русского языка. «Не такой высокий процент ребят, которые уже находятся в наших школах и несколько лет учатся, которые имеют проблемы с русским языком», — заключил глава Рособрнадзора.