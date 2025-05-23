Капитан сборной Канады по хоккею Кросби разочарован вылетом с ЧМ

«Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Сегодня мы были не на высоте, но все же вышли вперед. Довольно сложно играть в такой обстановке и вести в счете. Мне нравилось, на каком уровне мы находились, но я разочарован. У нас была хорошая команда», — приводит слова Кросби шведское издание.