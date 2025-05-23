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Певицу Марию Максакову* вновь оштрафуют по иноагентскому протоколу

Мария Максакова* нарушила закон об иноагентах в пятый раз.

Источник: Комсомольская правда

Певица Мария Максакова* вновь нарушила закон об иноагентах. Она продолжает отказываться от предписанных правил ведения соцсетей при наложенном на нее статусе. В Пресненский суд Москвы поступил очередной протокол, сообщили ТАСС источники в суде.

В инстанции рассказали о регистрации соответствующего нарушения 21 мая. Протокол составлен в результате отказа от предоставления Марией Максаковой* личных данных в уполномоченный орган. Певице грозит штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Артистка уже неоднократно попадала под статьи об административном правонарушении. Этот штраф станет пятым в деле певицы. Ее уже наказывали за игнорирование плашки иноагента в публикациях.

Ранее сообщили о начале расследования в отношении журналистки Галины Тимченко*. Ей выдвигается обвинение по статье 284.1 УК РФ.

*- решением Минюста РФ признаны иноагентами на территории России.